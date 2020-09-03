إصابات كورونا تصل إلى 271.5 ألف في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 271 ألفا 515 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35497 حالة، وتعافى 208 آلاف و201 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.