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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير العدل العراقي: مشكلة اكتظاظ السجون ستحل خلال أشهر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:37 ص
وكالات
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أفاد وزير العدل العراقي سالار عبد الستار بأن مشكلة اكتظاط السجون ستحل خلال الاشهر القليلة المقبلة، مبينًا أنه سيتم فصل سجناء الجرائم الارهابية عن الجرائم الاخرى حرصا على تفادي أي اختلاط قد يحصل بينهم.

وقال عبد الستار، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن جميع السجون تعاني من الاكتظاظ، مبينًا أن سجني أبو غريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاكتظاظ فيهما، لافتا إلى أن هذه المشكلة ستنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة بافتتاح بعض السجون وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد ذكرت في أبريل الماضي أن عدد السجناء قد بلغ نحو 35 ألف سجين، مبينة أن البنى التحتية للسجون مصممة لاحتواء 10 آلاف سجين تقريبًا.

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