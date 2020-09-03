أوكرانيا تسجل 2430 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت بيانات أصدرها نظام مراقبة وباء فيروس كورونا التابع لمجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل ألفين و430 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 128 ألفًا و228 إصابة.وأوضح المجلس، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 54 وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ألفين و710 حالات وفاة، في حين تماثل 859 شخصًا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 59 ألفًا و676 متعافيًا.