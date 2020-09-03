روسيا تعلن استئناف الرحلات مع مصر

وقَع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، قرارا باستئناف حركة الطيران مع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.وجاء في بيان مجلس الوزراء، "قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)، 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)، رحلتان أسبوعيا".