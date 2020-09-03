إصابات كورونا تصل إلى 74 ألفا 660 في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 74 ألفا 660 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6267 وتعافى 1282 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.