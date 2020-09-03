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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 83.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
الهند
الهند
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سجلت الهند 83 ألفا و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و853 ألفا و406 حالات.

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان - وفق ما أوردته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس - بأن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 1043 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إلى 67 ألفا و376 حالة وفاة.

ووفقا لمسح أجرته الحكومة المحلية في الهند، فان 54 % ممن أصيبوا بالفيروس في البلاد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 عاما بينما 51 % من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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