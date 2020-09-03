الهند تسجل 83.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 83 ألفا و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و853 ألفا و406 حالات.وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان - وفق ما أوردته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس - بأن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 1043 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إلى 67 ألفا و376 حالة وفاة.ووفقا لمسح أجرته الحكومة المحلية في الهند، فان 54 % ممن أصيبوا بالفيروس في البلاد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 عاما بينما 51 % من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاما.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.