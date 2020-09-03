الهند تسجل 83.8 ألف إصابة جديدة بكورونا
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
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سجلت الهند 83 ألفا و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و853 ألفا و406 حالات.
وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان - وفق ما أوردته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس - بأن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 1043 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إلى 67 ألفا و376 حالة وفاة.
ووفقا لمسح أجرته الحكومة المحلية في الهند، فان 54 % ممن أصيبوا بالفيروس في البلاد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 عاما بينما 51 % من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان - وفق ما أوردته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس - بأن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 1043 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إلى 67 ألفا و376 حالة وفاة.
ووفقا لمسح أجرته الحكومة المحلية في الهند، فان 54 % ممن أصيبوا بالفيروس في البلاد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 عاما بينما 51 % من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.