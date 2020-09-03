الصين تجري اختبارات حمض نووي لجميع الأغذية بسبب كورونا

أعلنت سلطات جمارك العاصمة الصينية (بكين) إجراء اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على جميع الأغذية المبردة المستوردة، وذلك للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.وذكرت سلطات الجمارك -في مؤتمر صحفي اليوم- أن البضائع الأخرى سيتم اختبارها أيضا إذا كانت قادمة من دول ومناطق عالية الخطورة، فيما سيتم تطهير جميع وسائل النقل الوافدة وأماكن البضائع المستوردة، ومخازن الأغذية المبردة المستوردة.وستعمل جمارك بكين مع الجمارك الأخرى، بدعم من المصلحة العامة للجمارك في الصين، لتعزيز الرقابة على الأغذية المبردة المستوردة من موانئ أخرى إلى العاصمة، في محاولة لضمان سلامة الأغذية المستوردة في بكين.