مصرع شخص ونزوح العشرات جراء إعصار ميساك بكوريا الجنوبية

لقى شخص واحد مصرعه، بينما نزح 22 آخرين جراء إعصار "ميساك" الذي تعرضت له كوريا الجنوبية خلال اليومين الماضيين، كما اضطرت السلطات إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص بشكل مؤقت من المناطق المتضررة.وقال المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في بيان أصدره صباح اليوم الخميس (ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) إن إعصار "ميساك" أسفر عن مصرع شخص واحد حتى الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا للبيانات الأولية.وشرد "ميساك" 22 شخصا من 17 أسرة، منهم 15 شخصا في إقليم كانج وون و5 أشخاص في جزيرة جيجو وشخص واحد في كل من إقليم كيونج سانج الجنوبي وبوسان، ولم يعودوا جميعهم إلى منازلهم.كما تسبب الإعصار أيضا في إجلاء 2،280 شخصًا من 1،505 أسر بشكل مؤقت، وتم الإبلاغ عن 858 منشأة متضررة، منها 295 منشأة عامة و563 منشأة خاصة.