رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسا الصين وروسيا يؤكدان أهمية تعزيز الجهود لمنع الحروب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
شي جين بينج وفلاديمير
شي جين بينج وفلاديمير بوتين
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيسان الصيني "شي جين بينج" والروسي "فلاديمير بوتين" اليوم الخميس أهمية تعزيز الجهود لمنع الحروب والصراعات وحماية الاستقرار والأمن العالميين، وذلك في رسائل متبادلة احتفالا بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال بينج -في رسالته- إنه مستعد للعمل مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لحماية نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية بحزم فضلا عن العدل والإنصاف الدوليين.

وتابع بينج أنه في تلك الحرب، التي امتدت عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا، أصيب أو قتل أكثر من 100 مليون جندي ومدني من جميع البلدان المشاركة، في أكثر ثمن إيلاما يدفع في تاريخ البشرية.

وأشار بينج إلى أن الشعبين الصيني والروسي حاربا جنبا إلى جنب وأقاما صداقة عظيمة وقاما بإرساء أساس متين للتنمية رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية.
وأكد بينج أن الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تتحملان مسؤوليات مهمة من أجل قضية السلام والتنمية في العالم، وأنه مستعد للعمل مع بوتين لاغتنام الذكرى الـ75 لانتصار الحرب العالمية كفرصة لقيادة بلديهما نحو تنسيق استراتيجي شامل وأعمق.

واقترح بينج أن يبذل الجانبان جهودا منسقة مع المجتمع الدولي لدعم وممارسة التعددية بشكل فعال، وتعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، من أجل السماح للأجيال القادمة بالتمتع بعالم يسوده السلام الدائم والأمن العالمي والرخاء المشترك.

من جانبه، قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" -في رسالته-:"أقام البلدان وشعباهما صداقة عميقة كرفاق سلاح، وأن هذا النوع من روح المساعدة المتبادلة يتم دفعه وتعزيزه باستمرار، ما يساعد شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين على تحقيق تنمية مزدهرة
وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة بذل جهود نشطة مع الصين الصديقة لمنع الحروب والصراعات وحماية الاستقرار والأمن العالميين.

موضوعات متعلقة

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

روسيا تعلن استئناف الرحلات مع مصر

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

العلماء يعثرون على أقوى ثقب أسود

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر باليابان

الصين تجري اختبارات حمض نووي لجميع الأغذية بسبب كورونا

مصرع شخص ونزوح العشرات جراء إعصار ميساك بكوريا الجنوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر

الليلة.. انطلاق أولى ليالى مسرحية «عن العشاق» بقصر طاز

حنان ماضى بضيافة أوركسترا «صوت مصر» بمسرح النافورة.. الليلة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»