رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة الجنائية الدولية تدين عقوبات أمريكا على المدعية العامة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية
أ ش أ
طباعة
أدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا التي ترغب في إجراء تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان، معتبرة أنها "غير مسبوقة" و"غير مقبولة".

وذكرت المحكمة - في بيان وفقا لقناة (فرانس 24) الفضائية، اليوم الخميس - أنها تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق على المدعية العامة وعلى عضو في مكتبها.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي أو جون كوون: "أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست على معاهدات".

وأضاف "أن العقوبات الأمريكية لا تؤدي سوى إلى إضعاف جهودنا المشتركة لمحاربة الإفلات من العقاب لفظائع جماعية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن إدراج بنسودا وفاكيسو موشوشوكو مدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة، على اللائحة السوداء.

وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما إن وجدت، في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول النظام المالي الأمريكي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتخذت في مارس قرارا بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

ويستهدف التحقيق الذي ترغب بنسودا في إجرائه ممارسات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، كما وردت معلومات عن عمليات تعذيب مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أية).

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

روسيا تعلن استئناف الرحلات مع مصر

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

العلماء يعثرون على أقوى ثقب أسود

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر باليابان

الصين تجري اختبارات حمض نووي لجميع الأغذية بسبب كورونا

مصرع شخص ونزوح العشرات جراء إعصار ميساك بكوريا الجنوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر

الليلة.. انطلاق أولى ليالى مسرحية «عن العشاق» بقصر طاز

حنان ماضى بضيافة أوركسترا «صوت مصر» بمسرح النافورة.. الليلة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»