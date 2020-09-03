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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نشاط السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:22 ص
السيسي
السيسي
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أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والعاملين بالتعليم في العام الدراسي الجديد، ومباحثات الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تناولت القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، فضلًا عن عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الرئيس: أعلى درجات الوقاية من "كورونا" في العام الدراسي الجديد"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وضم الاجتماع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وعنونت الأخبار "خلال اتصال هاتفي تلقاه من نتنياهو.. السيسي يؤكد أهمية عدم اتخاذ إجراءات أحادية تقوض فرص السلام"، وذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

وأشارت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

وأضافت "الأخبار" أن الرئيس أكد دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه.

وبشأن خريطة العام الدراسي الجديد، وتحت عنوان "شوقي: إعلان الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، وكل ما يقال عن هذا الموضوع مجرد تخمينات.

وأوضح الوزير أن كل ما يقال عن حركة تغييرات إدارية لا أساس له أيضا، وأرجو من الجميع الاستماع فقط إلى ما تعلنه الوزارة رسميا.

وتحت عنوان "150 ألف طالب يسجلون في ثانية تنسيق خلال 48 ساعة"، أبرزت صحيفة الأخبار بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، حيث ذكرت الصحيفة أن معامل الحاسب الآلي شهدت أمس بمختلف الجامعات الحكومية لليوم الثاني على التوالي إقبالًا متزايدًا من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.4% للشعب العلمية، و278 درجة بنسبة 67.8% للأدبي.

وأوضحت "الأخبار" أن عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم سواء من خلال حواسبهم الشخصية أو معامل الحاسب الآلي إلى 150 ألف طالب وطالبة من إجمالي طلاب المرحلة البالغ عددهم 254 ألفًا و512 طالبًا، وطالبة، منهم 194 ألفًا و448 طالبًا من الشعب العلمية (علوم + رياضيات)، و60 ألفًا و64 من المجموعة الأدبية.

وأبرزت صحيفة الأخبار تحت عنوان "وزير الإسكان" إزالة المباني المخالفة بعد انتهاء مهلة التصالح، تصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والذي أكد فها بدء إزالة جميع المباني المخالفة مع انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة في 30 سبتمبر الجاري.

وشدد الجزار، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جميع أجهزة المدن الجديدة، بقبول جميع طلبات التصالح المُقدمة من المواطنين، وترك البت في قبول التصالح، للجان المختصة بذلك، موضحًا أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها في المهد.

و"في الجمهورية"، وتحت عنوان "تطوير النقل البحري والنهري.. بالتعاون مع الشركات العالمية، حيث أبرزت "الجمهورية" تصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير أثناء لقائه سهيل البنا، المدير التنفيدي لموانئ دبي العالمية، والتي أكد فيها اهتمام الوزارة بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة البضائع التي يتم نقلها عبر نهر النيل.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، وذلك بعد الإعلان عن التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء ٦ أكتوبر الجاف.
وعنونت الجمهورية "في تصنيف تاميز للتعليم العالمي.. جامعة أسوان الأولى محليًا"، حيث نقلت رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب قوله إن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقا لتصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية لعام 2020 وذلك من بين 1400 جامعة في 92 دولة.

وأضاف غلاب أن حصول الجامعة على هذا التصنيف، اعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

وأضاف أن التصنيف جاء كالتالي، تتصدر جامعة أكسفورد التصنيف الأول عالميا، بينما تراجعت جامعة كامبريدج إلى المركز الثالث، وجاءت جامعة أسوان في الترتيب من 401 إلي 500 وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية، ويأتي ذلك حصادا لمجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدى علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

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