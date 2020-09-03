ضبط ١٨ شيشة بمقهى شهير لم يلتزم بقرار الوزراء فى الأقصر

قامت سلطات مدينة الأقصر مساء الأربعاء، بتنفيذ حملة تمشيطية لرفع الإشغالات، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وقيادة النقيب تامر عباس والملازم أول أيمن اسماعيل والنقيب محمد السيد من ضباط إدارة شرطة المرافق وبمعاونة عرفة موسى طايع مشرف المتابعة الميدانية وبسام سيد أحمد مشرف الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.وقامت الجهات المعنية بضبط ١٨ شيشة أو نارجيلة داخل إحدى المقاهى الشهيرة بشارع كليوباترا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.