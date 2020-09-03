«ذا روك» يعلن إصابته وأسرته بكورونا

أعلن الممثل الأمريكي دواين جونسون "ذا روك" إصابته بفيروس كورونا، هو وزوجته وابنتيهما، حيث شعرتا ابنتيه بالتهاب فى الحلق، إلا أنه لم تظهر عليه أي أعراض.وكشف "ذا روك"، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه وعائلته يتعافون حاليا من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم أصيبوا جراء مخالطة أصدقاء مقربين من العائلة.وحث الممثل الأمريكي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بالفيروس، مشددًا على أنه وأسرته يواجهون واحدًا من أصعب التحديات على الإطلاق جراء الإصابة بهذا المرض.