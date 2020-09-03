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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا روك» يعلن إصابته وأسرته بكورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الممثل الأمريكي دواين جونسون "ذا روك" إصابته بفيروس كورونا، هو وزوجته وابنتيهما، حيث شعرتا ابنتيه بالتهاب فى الحلق، إلا أنه لم تظهر عليه أي أعراض.

وكشف "ذا روك"، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه وعائلته يتعافون حاليا من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم أصيبوا جراء مخالطة أصدقاء مقربين من العائلة.

وحث الممثل الأمريكي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بالفيروس، مشددًا على أنه وأسرته يواجهون واحدًا من أصعب التحديات على الإطلاق جراء الإصابة بهذا المرض.

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