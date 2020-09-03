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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيفاء وهبى تنتهى من تصوير «أسود فاتح»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
منار إبراهيم
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انتهت الفنانة هيفاء وهبي من تصوير كافة مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح" والمقرر عرضه خلال الفتة المقبلة.

ورفع المخرج محمد العدل شعار "فركش" خلال الساعات القليلة الماضية، ليودع الفنانين لوكيشن المسلسل الذي صورت مشاهده في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن ينتهي محمد العدل من مونتاج الحلقات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المسلسل تعطل تصويره العام الماضي ولم يسعف الوقت صناع العمل ليعلنوا رسميًا الخروج من السباق الرمضاني، ثم استأنفوا التصوير مرة أخرى خلال الفترة الماضية ولكن تعطل بسبب حادث انفجار مرفأ بيروت، وسرعان ما استأنفوا تصويره مرة أخرى.

مسلسل "أسود فاتح" يشارك في بطولته مع هيفاء وهبي كل من روجينا، شريف سلام، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نورالدين، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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