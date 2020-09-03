هارى وميجان يبدأن العمل.. عقد لسنوات مع «نتفليكس»

قالت شركة نتفليكس، اليوم الخميس، إن الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميجان وقعا عقدًا، مدته عدة سنوات، معها لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.وسينتج الزوجان، اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد التخلي عن واجباتهما الملكية في بريطانيا، برامج ومسلسلات وثائقية، وأفلاما روائية وبرامج للأطفال.وقال هاري وميجان في بيان: "سينصب تركيزنا على تقديم محتوى يقدم حقائق ومعلومات، لكنه يمنح الأمل أيضًا، بصفتنا والدين حديثين، فإن تقديم برامج أسرية ملهمة مهم أيضا بالنسبة لنا".