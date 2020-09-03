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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» يؤكد اختراق حساب لرئيس وزراء الهند «مودى»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:19 ص
ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
وكالات
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أكد موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

وقال "تويتر"، إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

وقالت متحدثة باسم "تويتر"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

ولم يرد مكتب مودي على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نشرت على حسابه.

وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

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