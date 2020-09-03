فنزويلا: استخدام واشنطن العقوبات ضد «الجنائية الدولية» اعتراف بذنبها

اعتبرت الخارجية الفنزويلية إعلان واشنطن فرض عقوبات ضد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اعترافا ضمنيا منها بارتكابها جرائم حرب.وأشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في تغريدة على "تويتر" نشرها في ساعه متاخره من مساء أمس الأربعاء، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية الولايات المتحدة ترتكبها بشكل متكرر".وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة وتهدد جميع القضاة كي يتخلوا عن التحقيق في جرائمها الفظيعة، إنها ممارسة غير قانونية واعتراف بالذنب.