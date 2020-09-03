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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المؤشر نيكى يرتفع 1.19% فى بداية التعامل ببورصة طوكيو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:35 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وزاد نيكي 1.19 % إلى 23524.49 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.99 % إلى 1639.40 نقطة.

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الإثنين الماضي، لتتعافى من خسائر كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ انحسرت المخاوف بشأن استقالة رئيس الوزراء شينزو آبي بفضل تكهنات بأن خليفته المحتمل سيواصل سياساته الحالية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.12 % إلى 23139.76 نقطة وأضاف 6.59 % في الشهر وهو أكبر ارتفاع منذ مايو.

وانخفض نيكي 2.65 % يوم الجمعة قبل أن يغلق منخفضا 1.41 %، إذ أثارت استقالة آبي لأسباب صحية مخاوف بشأن مستقبل التحفيز المالي والنقدي.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن يوشيهيدي سوجا، أمين عام مجلس الوزراء، سينضم إلى سباق خلافة آبي مما هدأ المخاوف، وقد تواصل حكومة يرأسها سوجا التحفيز المالي والنقدي الذي وضعته حكومة آبي.

وذكرت وكالة أنباء جيجي أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم سيصوت في 14 سبتمبر على اختيار قائد جديد لخلافة آبي.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83 % إلى 1618.18 نقطة.

وتصدر مؤشر قطاع البيع بالجملة مكاسب القطاعات في البورصة الرئيسية، إذ ارتفع 4.52 بالمئة مع استحواذ بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت على حصص بأكثر من خمسة بالمئة في شركات تجارية يابانية.

وقفز سهم ماروبيني أكثر من 9.48 % وارتفع سهم سوميتومو 9.09 % وزاد سهم ميتسوبيشي 7.72 % وأضاف سهم ميتسوي 7.35 % وربح سهم ايتوتشو 4.19 %.

وارتفع سهم شركة سوفت بنك للهاتف المحمول 4.59 % بعد أن قالت مجموعة سوفت بنك المالكة لها إنها ستبيع ما يصل إلى 22 % من أسهم شركة الاتصالات، مما سيقلص حيازتها بها إلى 40 %.

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