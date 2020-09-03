فنزويلا تطلق سراح عشرات من السجناء السياسيين

أطلقت فنزويلا سراح عشرات الأشخاص المسجونين لأسباب سياسية، وذلك بعد أن أصدرت عفوا عن 110 من معارضي الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، اليوم الخميس، ومن بين الذين صدر عفو عنهم، سجناء وآخرون في المنفى وبعض الذين مُنعوا من خوض الانتخابات.ورفضت المعارضة قرارات العفو ووصفتها بأنها حيلة من الرئيس نيكولاس مادورو لمواجهة الانتقادات الموجهة للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر والتي وصفها زعيم المعارضة خوان جوايدو بأنها "مهزلة" غير ديمقراطية.وقالت الحكومة إنها تريد تشجيع مشاركة المعارضة في الانتخابات التي تعهد أكثر من 20 حزبًا معارضًا بمقاطعتها.وشهدت فنزويلا في عهد مادورو انهيارًا اقتصاديًا واضطرابات سياسية أدت إلى فرار حوالي 5 ملايين فنزويلي إلى الخارج.