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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. انطلاق أولى ليالى مسرحية «عن العشاق» بقصر طاز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:36 ص
عن العشاق
عن العشاق
نضال ممدوح
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تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب٬ أولى ليالي العرض المسرحي "عن العشاق" من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي٬ بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون.

العرض مقتبس عن كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم الأندلسي٬ فكرة وإخراج هاني عفيفي٬ دراماتورج كريم عرفة، مع مُختارات من أغُنيات كوكب الشرق أم كلثوم وإرتجالات حٌرة لعازفي فرقة بيت العود العربي.

العرض من بطولة: حمزة العيلي في دور ابن حزم الأندلسي٬ أحمد زكريا٬ سارة عادل٬ سارة هريدي. تمثيل وعزف وغناء ماهر محمود إسماعيل٬ ونجوى حمدي.

يقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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