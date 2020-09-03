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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائب العام الأمريكى: التصويت بالبريد يتيح إمكانية التزوير

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
ويليام بار
ويليام بار
وكالات
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قال النائب العام الأمريكي ويليام بار، الأربعاء، إنه يستخدم "المنطق" بدلا من الدليل في دعم ادعاءات بأن إرسال بطاقات الاقتراع عن طريق البريد، يمكن أن يكون عرضة لتزوير الأصوات، لأن دولا أجنبية يمكن أن ترسل آلاف بطاقات الاقتراع المزورة.

وقال بار لشبكة (سي إن إن) الإخبارية: "أنا أستند في ذلك إلى المنطق.. القلق يساور الناس بشأن النفوذ الأجنبي، وإذا استخدمنا نظام الاقتراع الذي تحاول الولايات الآن اعتماده، فإنه يترك إمكانية التزوير مفتوحة"، ولم يقدم بار أدلة لدعم الادعاءات.

وفي نوفمبر، ستجري الولايات المتحدة انتخابات رئاسية وسط جائحة فيروس كورونا، وتتبنى بعض الولايات نظام التصويت عبر البريد، بحيث يستطيع الأشخاص الذين لا يرغبون في الذهاب لمراكز الاقتراع، التصويت بشكل آمن من منازلهم.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إن التصويت عبر البريد يجعل الأصوات عرضة للتزوير، إلا أن خبراء قالوا إنه لا توجد أدلة تثبت ذلك.

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