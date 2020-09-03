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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلن مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:35 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عّن مواعيد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية، مشيرًا في بيان صحفي له منذ قليل أن التسجيل للامتحان المقبل "ACT Test" بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:

https:my.act.org والتسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:
https:connecme.com/exams

وأضاف الوزير في بيانه: وللمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني:
[email protected]

أو رقم الهاتف: 01221455005

وقال الوزير: اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدى إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجرى الإختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وعن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT: قال هي كالتالي
أكاديمية ACT:
https:academy.act.org

تدريب على الاختبار الالكتروني:
https:connecme.actclub.org/membership-login

التدريب على الاختبارات:
https:www.acttestprep.info/practice-tests-and-resources

كتاب التدريب الرسمي من ACT:
https:my.act.org/productsactprepguide

تدريب الكتروني تفاعلي LMS:
https:my.act.org/productsselfpacedprep

وأعلن الوزير عّن الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات وهي:

- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

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