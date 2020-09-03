الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»

يحل الروائي المغربي مبارك ربيع٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث يقدم قراءة لفصل من روايته "غرب المتوسط".يذكر أن "مبارك ربيع" قاص وروائي مغربي ولد عام 1940 أستاذ جامعي فخري، وباحث مختص في علم النفس، مؤسس اتحاد كتاب المغرب وعميد كلية الآداب، جامعة محمد الخامس بالرباط سابقًا حائز على جوائز عديدة مغربية وعربية عن رواياته ومجاميعه القصصية مثل جائزة السلطان قابوس للإبداع الروائي 2006، وجائزة منتدى أصيلة للرواية العربية 2008.سبق وصدرت له روايات: "رفقة السلاح والقمر" (1976)، "بدر زمانه" (1984)، "ثلاثية درب السلطان" (2000)، "أهل البياض" (2011)، "حب فبراير" (2014)، "خيط الروح" (2015) والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2016، و"القناص والقصر" (2017).