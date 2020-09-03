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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجرين عملة بحوزتهما 39 ألف دولار بالقاهرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
ضبط تاجرين عملة
ضبط تاجرين عملة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط متهمين بحوزتهما 39 ألف دولار بتهمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد قيام (محاسب بإحدى شركات البلاستيك - وحاصل على بكالوريوس – مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين فى كمين أُعد خصيصًا لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره (39034 دولار أمريكى).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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