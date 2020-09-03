رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة «النقد النسوى» أونلاين ضمن فعاليات المسرح التجريبى.. اليوم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
المسرح التجريبى
المسرح التجريبى
نضال ممدوح
طباعة
تعقد اليوم ورشة تفاعلية عبر تطبيق زووم٬ بعنوان "النقد النسوي وسماته"، للكاتبة فتحية العسال، وذلك ضمن برنامج الورش التدريبية المصاحب لفعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتُقام الورشة اليوم وغدًا الجمعة٬ على مدار ساعة ونصف، تحاضر فيها الناقدة والأكاديمية اللبنانية الدكتورة وطفاء حمادي.

وعملت "وطفاء" كأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الأداب وكلية الفنون بالجامعة اللبنانية، أستاذ بقسم النقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، أستاذ بالجامعة اللبنانية الأمريكية.

وساهمت في العديد من لجان تحكيم الكثير من المهرجانات الدولية، وترأست مركز الأبحاث عن الدراما في منظمة الصحة العالمية، وهي عضو في الهيئة الدولية للمسرح.

وأثرت المكتبة العربية بعشرات المؤلفات، الترجمات، والدراسات المسرحية والثقافية المختلفة، وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية.

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

تعرف على موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

حبس صلاح دياب 15 يومًا لتهربه من سداد 11 مليار جنيه

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «ممارسة العلاج بالوعى الكامل»

ورشة «النقد النسوى» أونلاين ضمن فعاليات المسرح التجريبى.. اليوم

«الأعلى للثقافة» يبث محاضرة «الفنون فى الأديان» أونلاين.. الليلة