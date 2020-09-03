ورشة «النقد النسوى» أونلاين ضمن فعاليات المسرح التجريبى.. اليوم

تعقد اليوم ورشة تفاعلية عبر تطبيق زووم٬ بعنوان "النقد النسوي وسماته"، للكاتبة فتحية العسال، وذلك ضمن برنامج الورش التدريبية المصاحب لفعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.وتُقام الورشة اليوم وغدًا الجمعة٬ على مدار ساعة ونصف، تحاضر فيها الناقدة والأكاديمية اللبنانية الدكتورة وطفاء حمادي.وعملت "وطفاء" كأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الأداب وكلية الفنون بالجامعة اللبنانية، أستاذ بقسم النقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، أستاذ بالجامعة اللبنانية الأمريكية.وساهمت في العديد من لجان تحكيم الكثير من المهرجانات الدولية، وترأست مركز الأبحاث عن الدراما في منظمة الصحة العالمية، وهي عضو في الهيئة الدولية للمسرح.وأثرت المكتبة العربية بعشرات المؤلفات، الترجمات، والدراسات المسرحية والثقافية المختلفة، وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية.