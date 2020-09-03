ضبط 34 مخالفة ببحيرة السد العالى بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة استهدفت تمشيط وضبط المخالفات ببحيرة السد العالى بالمحافظة.وأسفرت عن ضبط 34 قضية ضمت ضبط سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص، محمل عليها كمية من الأسماك المهربة وزنت (1200 كيلو جرام).كما تم ضبط كمية من الأسماك المعدة للتهريب وزنت (3800 كيلو جرام)، (4) ميزان لوزن السمك داخل (3) بؤر على شاطئ البحيرة.فيما تم ضبط (5) مراكب صيد مزودة بمواتير بدون ترخيص، و(2500) متر غزل مخالف داخل المسطح المائى، و(2000) جوبيا صيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.