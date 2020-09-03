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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الهند تحظر لعبة PUBG و117 تطبيقًا صينيًا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:25 ص
ببجي
ببجي
وكالات
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في ضربة رقمية ضد الصين، تتجه الهند إلى حظر 118 تطبيقًا مرتبطة بالصين، بما فيها تطبيقات شهيرة مثل Baidu ولعبة PUBG Mobile.

وهذه هي المرة الثانية التي تحظر فيها الهند تطبيقات صينية، بعد أن سبق وأن حظرت تطبيق TikTok وWeChat و59 تطبيقا آخر في يونيو، بسبب مخاوف أمنية، ليرتفع إجمالي تطبيقات الهواتف الصينية المحظورة في الهند إلى 224.

وقالت الحكومة، في إشعارها الذي أعلنت فيه حظر التطبيقات، إنها "تضر بسيادة وسلامة الهند، والدفاع عنها، وعن أمنها".

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