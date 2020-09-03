سقوط تاجر عملة أجرى تعاملات بملايين الحنيهات بالشرقية

نجح ضباط إدارة مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة بالشرقية، وذلك بتهمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وبلغت معاملاته ملايين الجنيهات.وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام شخص ـ حاصل على بكالوريوس ومقيم بمحافظة الشرقية ـ بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمُخالفة للقانون، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من بعض البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى، 13500 يورو، 100 ألف درهم إماراتى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.