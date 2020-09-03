رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 متهمين بتزوير كارنيهات نادٍ شهير

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:33 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تلقى قسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ بلاغًا من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية "الشهيرة" بقيام 4 أشخاص – ثلاثة منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة –، باستغلال اسم النادى وتزوير الكارنيه الخاص به وتحصلهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين، وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادى كلاعبين به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين – المقيمين بكفر الشيخ – وبمواجهتهم أقروا بأنهم تحصلوا بالفعل على مبالغ مالية من بعض المواطنين وقاموا بتسليمها للمتهم المقيم بالقاهرة مقابل إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى.

وفى وقت لاحق حضر طالب – مقيم بكفر الشيخ – وأقر يقيام المتهمين بالتحصل منه على مبلغ مالى مقابل إلحاقه كلاعب بالنادى المشار إليه، وقدم صورة ضوئية من كارنيه منسوب صدوره لذات النادى حيث تبين أنه مقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «ممارسة العلاج بالوعى الكامل»

ورشة «النقد النسوى» أونلاين ضمن فعاليات المسرح التجريبى.. اليوم

«الأعلى للثقافة» يبث محاضرة «الفنون فى الأديان» أونلاين.. الليلة