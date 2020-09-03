ضبط 4 متهمين بتزوير كارنيهات نادٍ شهير

تلقى قسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ بلاغًا من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية "الشهيرة" بقيام 4 أشخاص – ثلاثة منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة –، باستغلال اسم النادى وتزوير الكارنيه الخاص به وتحصلهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين، وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادى كلاعبين به.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين – المقيمين بكفر الشيخ – وبمواجهتهم أقروا بأنهم تحصلوا بالفعل على مبالغ مالية من بعض المواطنين وقاموا بتسليمها للمتهم المقيم بالقاهرة مقابل إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادى.وفى وقت لاحق حضر طالب – مقيم بكفر الشيخ – وأقر يقيام المتهمين بالتحصل منه على مبلغ مالى مقابل إلحاقه كلاعب بالنادى المشار إليه، وقدم صورة ضوئية من كارنيه منسوب صدوره لذات النادى حيث تبين أنه مقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.