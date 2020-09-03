رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يبث محاضرة «الفنون فى الأديان» أونلاين.. الليلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
طباعة
يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ عبر قناته الرسمية باليوتيوب٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الفنون فى الأديان تسامح ومحبة فى مواجهة التطرف والإرهاب" ويقدمها الفنان دكتور محمد زينهم.

يأتي ذلك في إطار فعاليات٬ برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك٬ والذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"، والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري، ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

يذكر أن محمد زينهم له العديد من المؤلفات الفنية نذكر منها: تكنولوجيا الخامات السيليكانية٬ التذوق وتاريخ الفن٬ دراسات فى المتاحف والمعارض المدرسية٬ تكنولوجيا فن الزجاج٬ ستائر الضوء، الزجاج والمشربية٬ الأزهر الشريف، متحف الفنون الإسلامية من عصر الفاطميين إلى عصر مبارك٬ التواصل الحضارى للفن الإسلامى وتأثيره على فنانى العصر الحديث، وغيرها.

موضوعات متعلقة

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

حبس صلاح دياب 15 يومًا لتهربه من سداد 11 مليار جنيه

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «ممارسة العلاج بالوعى الكامل»

ورشة «النقد النسوى» أونلاين ضمن فعاليات المسرح التجريبى.. اليوم

«الأعلى للثقافة» يبث محاضرة «الفنون فى الأديان» أونلاين.. الليلة