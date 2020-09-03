«الأعلى للثقافة» يبث محاضرة «الفنون فى الأديان» أونلاين.. الليلة

يبث المجلس الأعلى للثقافة٬ عبر قناته الرسمية باليوتيوب٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الفنون فى الأديان تسامح ومحبة فى مواجهة التطرف والإرهاب" ويقدمها الفنان دكتور محمد زينهم.يأتي ذلك في إطار فعاليات٬ برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك٬ والذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"، والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري، ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.يذكر أن محمد زينهم له العديد من المؤلفات الفنية نذكر منها: تكنولوجيا الخامات السيليكانية٬ التذوق وتاريخ الفن٬ دراسات فى المتاحف والمعارض المدرسية٬ تكنولوجيا فن الزجاج٬ ستائر الضوء، الزجاج والمشربية٬ الأزهر الشريف، متحف الفنون الإسلامية من عصر الفاطميين إلى عصر مبارك٬ التواصل الحضارى للفن الإسلامى وتأثيره على فنانى العصر الحديث، وغيرها.