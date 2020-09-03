عرض «الأبرياء» بالأوبرا ضمن فعاليات «المسرح التجريبى».. الليلة

يستقبل المسرح المكشوف٬ بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ العرض المسرحي "الأبرياء" والمشارك في مسابقة لجنة التحكيم٬ وذلك ضمن فعاليات الدورة الــ 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.العرض مستوحى من نص "وقت الأبرياء" للكاتب البولندي الألماني "زيجفريد لينتس"٬ دراماتورجي أحمد عصام٬ مخرج منفذ نسمة بهى٬ ومن إخراج حسام قشوة.يدور العرض حول تسعة أشخاص أبرياء، يتم وضعهم في زنزانة واحدة مع شخص حاول الاعتداء علىالأسرة الحاكمة وباءت محاولته بالفشل، لذلك قرر الحاكم أن يضعهم في زنزانة واحدة مع هذا الثائر حتى يعترف عن شركائه، أو يعلن تخليه عن معتقداته وأنه مستعد للتعاون مع النظام الحاكم، أو أن يتخذوا بشأنه ما يريدون من قرار حيث لهم مطلق الحرية في فعل ما يريدون معه، وفي المقابل يعرف الثائر أنهم أبرياء وأن الجميع يقبع في هذه الزنزانة بسببه وأنه هو بوابة الخروج الوحيدة من هذه الزنزانة ومن هنا تبدأ اللعبة.