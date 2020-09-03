رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
قصف إسرائيلى يستهدف قاعدة جوية سورية بحمص

الثقافة

عرض «الأبرياء» بالأوبرا ضمن فعاليات «المسرح التجريبى».. الليلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل المسرح المكشوف٬ بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ العرض المسرحي "الأبرياء" والمشارك في مسابقة لجنة التحكيم٬ وذلك ضمن فعاليات الدورة الــ 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

العرض مستوحى من نص "وقت الأبرياء" للكاتب البولندي الألماني "زيجفريد لينتس"٬ دراماتورجي أحمد عصام٬ مخرج منفذ نسمة بهى٬ ومن إخراج حسام قشوة.

يدور العرض حول تسعة أشخاص أبرياء، يتم وضعهم في زنزانة واحدة مع شخص حاول الاعتداء على
الأسرة الحاكمة وباءت محاولته بالفشل، لذلك قرر الحاكم أن يضعهم في زنزانة واحدة مع هذا الثائر حتى يعترف عن شركائه، أو يعلن تخليه عن معتقداته وأنه مستعد للتعاون مع النظام الحاكم، أو أن يتخذوا بشأنه ما يريدون من قرار حيث لهم مطلق الحرية في فعل ما يريدون معه، وفي المقابل يعرف الثائر أنهم أبرياء وأن الجميع يقبع في هذه الزنزانة بسببه وأنه هو بوابة الخروج الوحيدة من هذه الزنزانة ومن هنا تبدأ اللعبة.

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

عرض «الأبرياء» بالأوبرا ضمن فعاليات «المسرح التجريبى».. الليلة

الليلة.. عرض «البيت» يستهل فعاليات مبادرة «المؤلف المصرى»

«موسيقى الطبيعة فى حياتنا» محاضرة أونلاين بالأعلى للثقافة

صبحى شحاته يضع اللمسات النهائية لـ«الجمل الثلاث الأولى ومدينة الذهب»