الليلة.. عرض «البيت» يستهل فعاليات مبادرة «المؤلف المصرى»

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ أولى فعاليات ملتقى مبادرة "المؤلف المصرى" بالعرض المسرحى "البيت"٬ والذي يستمر حتى بعد غد السبت، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.مسرحية "البيت" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وتبلغ مدة عرضها ساعة إلا ربع٬ وهو عرض حكي يجسد شريط ذكريات لشخص منذ طفولته، ويتنقل العرض من التشخيص إلى الحكي ثم إلى الغناء.ويشارك في عرض "البيت" الفنانين محمد بريقع، هاجر رشاد، محمد كوتي، محمد بكري، محمد سعيد، سامر سمير، رضوى حسن، والطفلة حلا أحمد.والعرض من ديكور محمد فاضل، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد مصطفى، مخرج منفذ أكرم نجيب، تأليف وإخراج جمال ياقوت.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.