رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مدينة أمريكية تقاضى شركات النفط الكبرى بسبب التغير المناخى

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:56 ص
التغير المناخى
التغير المناخى
وكالات
طباعة
أقامت مدينة هوبوكين بولاية نيوجيرسي الأمريكية دعوى قضائية ضد شركات النفط العملاقة لمطالبتها بتحمل الخسائر والأضرار التي تعرضت لها المدينة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض.

وأعلن عمدة المدينة رافي بهالا عن القضية اليوم الأربعاء قائلًا إن المدينة الواقعة على نهر هديسون تشعر مباشرة بتأثيرات التغير المناخي سواء من حيث ارتفاع منسوب البحر أو زيادة وتيرة تكرار العواصف القوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمدة المدينة القول "في الوقت نفسه نستثمر مئات الملايين من الدولارات للتكيف مع حقائق التغير المناخي، بحسب الألمانية.

شركات النفط العملاقة شاركت على مدى عقود في حملة تضليل طويلة والتي ساهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم وكان لها تأثيرات كبيرة على سكاننا".

تتهم الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا في نيوجيرسي شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل وشيفرون كورب، بمحاولة خداع العملاء بشأن تأثيرات احتراق الوقود الأحفوري والذي يعتبر السبب الرئيسي في ظاهرة التغير المناخي.

كما تضمنت الدعوى اسم معهد البترول الأمريكي وهو منظمة غير حكومية معنية بقطاع النفط.

وبحسب الدعوى فإن سكان مدينة هوبوكين بشكل خاص عرضة لمخاطر التغير المناخي لأنهم يعيشون بالكاد على ارتفاع 5 أقدام فقط من خط المد المرتفع المحلي.

وتبرز الدعوى الجديدة الدمار الذي واجهته المدينة نتيجة الإعصار إيريني والعاصفة القوية ساندي عامي 2011 و2012.

موضوعات متعلقة

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

مرتضى منصور: كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ بـ«الشلوت»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

«ماراثون لندن الافتراضي» يجتذب 45 ألف مشارك

أبرزها الثوم.. 4 أعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة

غرائب وعجائب عن جسم الإنسان وحياة المشاهير

دراسة: أقنعة الوجه البلاستيكية ليست بديلًا لـ الكمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب «ممارسة العلاج بالوعى الكامل»

ورشة «النقد النسوى» أونلاين ضمن فعاليات المسرح التجريبى.. اليوم

«الأعلى للثقافة» يبث محاضرة «الفنون فى الأديان» أونلاين.. الليلة