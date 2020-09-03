إسرائيل تسجل 1950 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة التابعة للكيان الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء اكتشاف نحو 1950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ الثلاثاء الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المرضى الى قرابة 121 ألفًا.وأضافت الوزارة أن 8 مرضى توفوا وبذلك ارتفع عدد الوفيات الى 969، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وأفادت الهيئة أن إسرائيل سوف تبدأ الأسبوع المقبل بإجراء فحوص سريعة لاكتشاف كورونا، وسيصل نهاية الأسبوع الجاري إلى البلاد مائتا جهاز تم شراؤها من خارج البلاد، ومن المتوقع ان تظهر النتائج في غضون ربع ساعة.