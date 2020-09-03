إصابات كورونا بالبرازيل تقترب من الـ4 ملايين حالة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن البرازيل سجلت 46934 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1184 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و997865 منذ بداية التفشي، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.