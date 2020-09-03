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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا بالبرازيل تقترب من الـ4 ملايين حالة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:52 ص
كورونا بالبرازيل
كورونا بالبرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن البرازيل سجلت 46934 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1184 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و997865 منذ بداية التفشي، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.

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