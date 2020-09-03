مرتضى منصور: كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ بـ«الشلوت»
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" يفتعل المشاكل والأزمات يوميًا هو ووالده، مشددًا على أنه أهدى القلعة الحمراء اللاعب.
وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية : "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب فى أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".
وأضاف مرتضى منصور : "عند نزول كهربا فى مباراة السوبر بدأت المشاكل، وحققنا اللقب أمام النادي الأهلي بسبب هذا اللاعب النحس".
وقال رئيس نادي الزمالك: "كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ بـ"الشلوت"، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبي الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة".
وتابع: "أهديت النادي الأهلي هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا".
وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية : "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب فى أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".
وأضاف مرتضى منصور : "عند نزول كهربا فى مباراة السوبر بدأت المشاكل، وحققنا اللقب أمام النادي الأهلي بسبب هذا اللاعب النحس".
وقال رئيس نادي الزمالك: "كهربا ضرب سيد عبدالحفيظ بـ"الشلوت"، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبي الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة".
وتابع: "أهديت النادي الأهلي هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا".