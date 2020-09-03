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حوادث

مصرع صيدلى بسبب خلافات عائلية فى الغربية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:33 ص
المجنى علية
المجنى علية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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لقي صيدلي مصرعه متأثرًا بجراحه إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بوصول "بلال. م. ا" 22 عامًا، صيدلي، جثة هامدة متأثر بجرح نافذ في الصدر إثر مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت بعض القيادات الأمنية وعناصر من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد أقاربه بسبب خلافات عائلية بينهم، تطورت إلى مشاجرة على إثرها قام المتهم ويدعى "سمارة" بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في الصدر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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