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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يهبط 2% مع تهاوى الطلب الأمريكى على البنزين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:50 ص
النفط
النفط
وكالات
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تراجع النفط أكثر من 2% في الساعات الأولى من اليوم الخميس، متخليًا عن مكاسبه المبكرة بعد تقرير أظهر تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

تحولت أسعار العقود الآجلة إلى الانخفاض بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع الطلب على البنزين عن الأسبوع السابق، مما حدا المتعاملين إلى تجاهل بيانات مخزونات الخام الأمريكية التي كانت تدعو لدفع الأسعار للصعود.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "تحاول السوق التهوين من الرقم باعتباره حالة عابرة ترتبط بالعاصفة.. وفي حين أن العاصفة ربما ضخمت الأرقام، فإنها لا تبرر حجم موجة البيع التي شهدناها".

انخفضت مخزونات الخام 9.4 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من نزول قدره 1.9 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز. وتتناول البيانات فترة تسبب خلالها الإعصار لورا في إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير.

وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.78 مليون برميل يوميًا على مدار الأسبوع من 9.16 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، وفقا للتقرير.

وهبط خام القياس العالمي برنت 1.15 دولار بما يعادل 2.5 % ليتحدد سعر التسوية عند 44.43 دولار للبرميل، بعد صعود ليومين.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.25 دولار أو 2.9 % عند 41.51 دولار للبرميل.

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