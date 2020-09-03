«موسيقى الطبيعة فى حياتنا» محاضرة أونلاين بالأعلى للثقافة

تبث في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة٬ وقناته باليوتيوب٬ محاضرة بعنوان "موسيقى الطبيعة فى حياتنا.. وأصوات الطيور فى إبداعات مؤلف الموسيقى" والتي تقدمها الدكتورة رشا طموم.في إطار سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى" وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة٬ لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت٬ بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية (الباليه والرقص) ودورها الفاعل في حياتنا٬ والإرتقاء بالذوق الموسيقي والفني٬ والتصدي للأفكار المتشددة.يشار إلي أن رشا طموم باحثة في علوم الموسيقى الغربية والعربية٬ ومقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية٬ بالمجلس الأعلى للثقافة.