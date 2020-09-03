فتح كوبرى سوهاج بعد حادث سيارة نقل (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سوهاج، منذ قليل، في فتح كوبرى سوهاج أم المارة بعد توقف حركة المرور بسبب اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالزجاج بجانبي الطريق نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.تلقى اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل أعلى كوبري نجع حمادي والمعروف بمنطقة "التلات كباري" بالقرب من مدخل مدينة سوهاج.وعلى الفور انتقل العميد محمد علام مأمور مركز سوهاج ورئيس وحدة المباحث وقوات المركز مصطحبًا أوناش المرور لرفع حطام الحادث وفتح الطريق أم السيارات للمرور.