الرئيس اليمنى يعود إلى الرياض بعد فحوص طبية بأمريكا

عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن أُجريت له فحوص طبية روتينية في الولايات المتحدة.وجاء في حساب الرئيس اليمني على "تويتر" أنه "وصل قادما من مدينة كليفلاند الأمريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".وكانت "رويترز" قد ذكرت في 11 أغسطس، نقلا عن مصدرين مطلعين، أنه توجه إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي لتلقي العلاج.ويعالج "هادي" من مرض في القلب منذ عام 2011، ويعيش في الرياض منذ سيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2015.