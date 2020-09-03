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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اليمنى يعود إلى الرياض بعد فحوص طبية بأمريكا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:38 ص
الرئيس اليمني
الرئيس اليمني
وكالات
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عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن أُجريت له فحوص طبية روتينية في الولايات المتحدة.

وجاء في حساب الرئيس اليمني على "تويتر" أنه "وصل قادما من مدينة كليفلاند الأمريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".

وكانت "رويترز" قد ذكرت في 11 أغسطس، نقلا عن مصدرين مطلعين، أنه توجه إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي لتلقي العلاج.

ويعالج "هادي" من مرض في القلب منذ عام 2011، ويعيش في الرياض منذ سيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2015.

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