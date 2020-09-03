وفاة معتقل فلسطينى من الضفة الغربية فى السجون الإسرائيلية

توفى معتقل فلسطيني في وقت متاخر من امس الأربعاء في السجون الإسرائيلية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن المعتقل من سكان بيت لحم في الضفة الغربية ويقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاما تبقي له منها عدة أشهر، تعرض لجلطة قلبية ما أدى إلى وفاته في سجن "عوفر" الإسرائيلي.وبحسب نادي الأسير ارتفع إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية إلى 225 معتقلا منذ العام.1967