«تمرد الدقهلية» تفضح ألاعيب دعاء خليفة: فُصلت من الحركة بسبب أكاذيبها

أصدر أعضاء حركة تمرد في الدقهلية، بيانا ضد المدعوة دعاء خليفة، والتي استغلت علاقتها بالمكتب في وقت من الأوقات، في تحقيق منافع شخصي، وانتهى الأمر إلى فصلها من الحركة، بسبب سلوكياتها التي تخالف المبدأ المؤسسة عليه الحركة، والذي يهدف الدفاع عن الوطن.وجاء في نص البيان: «الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين، وتوضيحا نقصد أي شخص يحاول استغلال الشباب كما تحاول المدعوة دعاء خليفة؛ حيث كانت عضوة في حركة تمرد، فاستطاعت أن توهم بعض رجال الأعمال في محافظة الدقهلية، بأن لها علاقات رفيعة المستوى، ومن وراء هذة الأكاذيب تحاول استغلالهم، وكما فعلت وكشفها الشباب وتم فصلها من الحركة؛ حيث إن أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب بلدنا مصر وأننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر أي مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ وسيظل عملا تتحاكاه الأجيال، أما هذه المدعوة تسيطر عليها الأنانية وحب الذات وترغب في الحصول على أي منصب سياسي وبأي طريقة ولها سجل حافل بهذة المحاولات».وتابع البيان: «نحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركه تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والابتزاز السياسي الذي تحاول أن تحصل به على أي مكتسب ليس لها الحق فيه».• المكتب الإداري لحركة تمرد محافظة الدقهلية:- خالد الصعيدي مسؤل قطاع الدلتا لحركه تمرد- هشام بكر أمين تنظيم حركه تمرد لمحافظه الدقهليه- هاني عبادة مسؤل الأتصال السياسي بالمحافظة الدقهليه- محمد فياض مسؤل العمل الجماهيري- عاصم أبو الدهب- السيد عبد الغني قراقيش- شعبان زاهر- محمد العلاوي- محمد المحمودي- أحمد نعيم- فاطمه العيوطي