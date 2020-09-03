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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

حصاد اجتماع اللجنة البطريركية للتعليم المسيحى

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
اللجنة البطريركية
اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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انعقدت اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي، تحت رعاية وحضور صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبرئاسة صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومسئول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي المقدس.

وأقيمت فعاليات الاجتماع بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وذلك في الفترة من الأول من شهر سبتمبر الجاري، وحتى الثاني من الشهر نفسه.

وفي اليوم الأول، افتتح صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اجتماع اللجنة، بمشاركة الأب يوحنا بخيت، مدرس الكتاب المقدس بالكلية بالإكليريكية، ومسئولي مكاتب التعليم المسيحي والمعاهد من مختلف الإيبارشيات.

بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة من البطريرك، والتي تحدث فيها حول أن التعليم المسيحي هو حق وواجب، مشيرًا إلى إنه حق لكل معمد وواجب على الكنيسة.

وفي اليوم الثاني، بدأت الفعاليات بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافة الأنبا دانيال، وبمشاركة مسئولي مكاتب التعليم المسيحي من مختلف الإيبارشيات، وذلك بكابيلا القديس لاون بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، بدأت الجلسة الأولى لمناقشة الخبرات، حيث قامت مكاتب أسيوط والمنيا والأقصر وسوهاج، ومعهد أسيوط بعرض خبراتهم.

وعقب ذلك بدأت الجلسة الثانية لمناقشة الخبرات، حيث قامت مكاتب القاهرة والإسماعيلية والجيزة وأبو قرقاص، ومعهد السكاكيني بعرض خبراتهم.

كما تم التوصل إلى رؤية موحدة للتعليم المسيحي على مستوى الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وأيضًا مشاركة الخبرات المتبادلة بين الإيبارشيات.

وفي الجلسة الأخيرة، تم تشكيل 4 لجان هي، لجنة خاصة بالخادم، ولجنة خاصة بالمناهج، ولجنة خاصة بالإعلام، ولجنة خاصة بالمتابعة.

كما تم أيضًا تحديد لقاء آخر يومي الإثنين الموافق 1 نوفمبر والثلاثاء الموافق 2 نوفمبر، وانتهي الاجتماع بعمل رؤية موحدة يجري التحضير لها.

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