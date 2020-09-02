كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تستقبل الأنبا باخوم (صور)

استقبلت كاتدرائية القديس انطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وذلك بالقداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه نيافته.وشارك في القداس الأب بولس جرس والأب أنطونيوس سماحة رعاه الكنيسة، والشماس الإكلريكي ميشيل ألفي، وبحضور شعب الكنيسة وأعضاء الأنشطة المختلفة بالكنيسة، بجانب رئيس وأعضاء المجلس الرعوي بالكاتدرائية.وتخلل القداس الإلهي كلمة نيافة الأنبا باخوم التي احتوت على شكر لله على النعمة التي غمره بها، بالإضافة إلى الكلمة الروحية التي ألقاها نيافته في أنجيل مار متي الفصل ٢٥، واختتم نيافته كلمته بشكر جميع الحاضرين والآباء الرعاة وأعطاء البركة الختامية الرسولية.وتلا القداس الإلهي ترأس نيافة الأنبا باخوم اجتماع المجلس الرعوي للكاتدرائية لمتابعه أعمال المجلس وتشجيعهم، حيث عرض المشروع الرعوي لعام ٢٠٢١، كلمة الله: "تخلق، تحرر، ترسل".