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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تعلن عن برنامج اقتصادى بقيمة 240 مليار

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:51 ص
الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني
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أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، عن برنامج اقتصادي يزيد تمويله على 240 مليار أوقية موريتانية لمعالجة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الموريتاني، في خطاب بثه التلفزيون الموريتاني مساء الأربعاء من القصر الرئاسي في نواكشوط، إن جائحة "كورونا" ألقت بظلالها على الاقتصاد، وسعيا إلى معالجة هذه الآثار السلبية والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد الوباء فقد تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يزيد على 240 مليار أوقية قديمة.

وطالب الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن تلعب دورًا كاملًا في الرقابة والمتابعة والتقييم، إسهامًا منها في إرساء القواعد المؤسسية لحكومة قوية وفعالة.

وأضاف الغزواني أن الوباء كشف عن ضعف هيكلي حاد في منظومتنا الاقتصادية، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيمنح فرصة لتحقيق تحول هيكلي عميق في المنظومة الاقتصادية لبلاده بشكل تدريجي من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعبر إنشاء صندوق استراتيجي للاستثمار والعمل على دمج جل الأنشطة الاقتصادية في دائرة التصنيف وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.

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