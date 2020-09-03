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محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 3 سبتمبر 2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: الوقت ليس مناسبًا لك للتحرّك الفعّال أو التنفيذي، واحذرّك من ظهور مشاحنات وخلافات أو ضغوط لمنافسين.
عاطفيًا: حضورك بشخصيتك القوية أمام الشريك مهم جدًا في الفترة المقبلة، لكن التواضع واجب أحيانًا.
صحيًا: أبذل قصارى جهدك للتخلص من الدهون سواء باتباع حمية أو برنامج غذائي طبي مدروس.

الثور
مهنيًا: تتحسن أوضاعك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.
عاطفيًا: وعود بالجملة في المجال العاطفي وهذا يخلق مزيدًا من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك.
صحيًا: تتفق مع بعض الأصدقاء لتنفيذ مشروع مفيد صحيًا هذا الصيف، وإمكان استكماله في الشتاء إذا سمحت الظروف.

الجوزاء
مهنيًا: لا تتورّط في مشاريع لست متأكدًا من نتائجها، قد ينهار وضعك المالي في حال فشلت.
عاطفيًا: قد تعرف انجذابًا عاطفيًا ما، ربما يكون لإحدى العلاقات تأثيرات كبيرة في أوضاعك.
صحيًا: أنت عرضة للإصابة بالأمراض المعوية، عليك التخفيف من الأكل واتباع حمية قاسية.

السرطان
مهنيًا: يرافقك الحظ على الصعد كافة، تتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر.
عاطفيًا: ينتظر الحبيب منك لفتة حبّ ليعود إليك وتستأنفان معًا علاقتكما العميقة وتستعيدان أجمل أيام الماضي.
صحيًا: قد تسبب لنفسك الإصابة بأحد الأمراض النفسية اذا لم تضبط أعصابك وتحافظ على هدوئك.

الأسد
مهنيًا: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العملي، فكن مستعدًا للأيام المقبلة، فهي أكثر إشراقًا ممّا تتوقع.
عاطفيًا: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيروك بين السهرات والبقاء في المنزل، قم بما تراه مفيدًا لصحتك.

العذراء
مهنيًا: مطلوب منك الدقة في تسوية الأمور وعدم الاستخفاف، ولا ترتبك أمام الضغوط ولا تصدّق الكلام المعسول.
عاطفيًا: قد تصلك أخبار جيّدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمّسًا لمغامرة جديدة.
صحيًا: خبر غير سارّ يقلق راحتك، ويسبب لك تعبًا نفسيًا، لكن الأمر لن يطول.

الميزان
مهنيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.
عاطفيًا: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعدّه حقًا له.
صحيًا: أنت لست مرغمًا على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفّف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.

العقرب
مهنيًا: ظروف مساعدة جدًا لبلورة أفكار جديدة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من الفرصة.
عاطفيًا: يعدك الحظ بأفراح عاطفية ما يجعل الحياة تدب فيك، كما يتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام من النظرة الأولى.
صحيًا: تكون عرضة للإصابة بالتهابات مفاجئة لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بسرعة.

القوس
مهنيًا: تتحمس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزًا لحسم الأمور وادخال تغييرات على حياتك اليومية.
عاطفيًا: مفاجآت ولقاءات حارّة ومبادلات عاطفية مناسبة، إلاّ أنّ الوهج يخفّ قليلًا وتتحوّل الأجواء إلى أقلّ تشويقًا.
صحيًا: قد تكون عرضة للإصابة بأحد الأمراض المزمنة، لأن الأمر وراثي، فقم بالفحوص اللازمة.

الجدي
مهنيًا: تسمع أخبارًا جديدة تتعلق بمشروع مهم، صدقك واستقامتك قد يؤثران في الآخرين، حاول أن تحوّل شيئًا ما في غير مصلحتك إلى ما يفيدك.
عاطفيًا: منح الشريك المزيد من الراحة والتفكير يساعد جديًا في حل المشاكل، وإيجاد مخرج لكل معضلة.
صحيًا: وضعك الصحي يبقيك في وضع مضطرب وتشعر أن ثمة شيئًا غير مريح يثقل كاهلك.

الدلو
مهنيًا: لا تتسرّع لتحقيق الأهداف التي رسمتها لمستقبلك، فالتسرّع قد يسبب لك متاعب غير متوقعة.
عاطفيًا: يمر هذا اليوم وسط أجواء من القلق، لكن لا تترك الأمور تؤثر في علاقتك بالشريك لأنه يحاول مساعدتك.
صحيًا: النشاط الفكري والجسدي سيكون مؤشرًا ايجابيًا على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.

الحوت
مهنيًا: لا يزال القمر المكتمل يتنقل في برجك ما يجعلك تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.
عاطفيًا: كثرة الضغوط من الشريك قد تولّد ما لم يكن في الحسبان، لكن عليك تدارك الوضع حتى لا تصل إلى الأسوأ.
صحيًا: التعرّض لأشعة الشمس بكثرة، يزيد نسبة الأذى لبشرتك.

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