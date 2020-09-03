ارتفاع وفيات كورونا بأمريكا لأكثر من 184 ألف حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 184 ألفًا و914 شخصًا.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و94 ألف و562 حالة.وسجّلت جونز هوبكنز، اليوم، ظهور 20 ألفًا و722 حالة إصابة و250 وفاة جديدة جرّاء الفيروس في الولايات الأمريكية.