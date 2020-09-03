ارتفاع وفيات كورونا بأمريكا لأكثر من 184 ألف حالة
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:05 ص
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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 184 ألفًا و914 شخصًا.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و94 ألف و562 حالة.
وسجّلت جونز هوبكنز، اليوم، ظهور 20 ألفًا و722 حالة إصابة و250 وفاة جديدة جرّاء الفيروس في الولايات الأمريكية.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و94 ألف و562 حالة.
وسجّلت جونز هوبكنز، اليوم، ظهور 20 ألفًا و722 حالة إصابة و250 وفاة جديدة جرّاء الفيروس في الولايات الأمريكية.