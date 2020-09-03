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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا بأمريكا لأكثر من 184 ألف حالة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:05 ص
كورونا بأمريكا
كورونا بأمريكا
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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 184 ألفًا و914 شخصًا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و94 ألف و562 حالة.

وسجّلت جونز هوبكنز، اليوم، ظهور 20 ألفًا و722 حالة إصابة و250 وفاة جديدة جرّاء الفيروس في الولايات الأمريكية.

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