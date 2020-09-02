السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.