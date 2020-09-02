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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تشيد بالهيئة الهندسية بعد تدشين 7 مساجد بمحور المحمودية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:48 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أشادت وزارة الأوقاف بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لقيامها بإنشاء 7 مساجد بمحور المحمودية وتسليمها لمديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أن المساجد هى: مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوى بعزبة التيرو، ومسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة بعزبة حجازى، ومسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس بالبكاتوشي، ومسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبدالقادر محمد حمدى بمنطقة القلعة، ومسجد الشهيد جندى على إبراهيم أمين بشارع الرحمة بخورشيد، ومسجد الشهيد مساعد مصباح محمود على إدريس بغيط العنب، ومسجد الشهيد نقيب عمر خالد سلامة ببوالينو محرم بك.

واختتمت الوزارة بيانها: "نسأل الله العلى العظيم أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

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